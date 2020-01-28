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Израильская армия решила усилить присутствие в Иорданской долине
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РИА Новости

Израильская армия решила усилить присутствие в Иорданской долине

14:05 28.01.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину
Вид на Иорданскую долину
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля усиливает присутствие в Иорданской долине, - сообщила армейская пресс-служба.
"После текущей оценки ситуации, проведенной в ЦАХАЛ (ВС Израиля - ред.), было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками", - говорится в сообщении военных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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В Кремле воздержались от комментариев по ближневосточной "сделке века"
Решение об усилении присутствия в Иорданской долине принято за несколько часов до анонсированной презентации "сделки века" в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Вчера, 12:47
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинские власти, выступающие против сделки века и американского посредничества в палестино-израильском урегулировании, уже призвали жителей Палестины к протестам.
Палестинское руководство призвало послов арабских и мусульманских стран не участвовать в церемонии объявления "сделки века", намеченной на вторник.
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Джаред КушнерАрмия обороны ИзраиляДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
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