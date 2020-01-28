Израильская армия решила усилить присутствие в Иорданской долине

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля усиливает присутствие в Иорданской долине, - сообщила армейская пресс-служба.

"После текущей оценки ситуации, проведенной в ЦАХАЛ (ВС Израиля - ред.), было решено усилить район долины реки Иордан пехотными войсками", - говорится в сообщении военных.

Решение об усилении присутствия в Иорданской долине принято за несколько часов до анонсированной презентации "сделки века" в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.

Вашингтон начал разработку мирной инициативы более двух лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.

Палестинские власти, выступающие против сделки века и американского посредничества в палестино-израильском урегулировании, уже призвали жителей Палестины к протестам.