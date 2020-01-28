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РИА Наука
2020-01-28T15:11+0300
https://ria.ru/20200128/1563966758.html
Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый
https://cdn25.img.ria.ru/images/154826/63/1548266379_0:231:3072:1959_1036x0_80_0_0_04a9d7b9864a6cd368389f1aff1a2165.jpg
РИА Новости

Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый

13:55 28.01.2020 (обновлено: 15:11 28.01.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИИспытание десантного модуля проекта ExoMars
Испытание десантного модуля проекта ExoMars
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ
Испытание десантного модуля проекта ExoMars. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российско-европейский проект ExoMars по отправке летом 2020 года на Красную планету посадочной станции с марсоходом испытывает большие сложности, заявил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
"Конечно, большие трудности, осторожно говоря, с подготовкой этого космического аппарата (для ExoMars-2020 – ред.). Я надеюсь, что если решения будут необходимы, то они будут приняты как надо", - сказал он на Королевских чтениях по космонавтике, проходящих в Москве.
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"Это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Очень сложная система кооперации. В общем-то, тут напланировали так, что, можно сказать, сами не рады, но, тем не менее, это колоссальный опыт совместной работы", - добавил учёный, институт которого разработал для посадочной станции и марсохода научные приборы.
Первоначально посадочную станцию с марсоходом планировалось запустить в 2018 году, но из-за технических проблем старт был отложен на 2020 год.
В 2019 году несколько подряд испытаний парашютной системы ExoMars-2020 закончились неудачей. После этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что если проблемы с парашютами не удастся решить в ближайшее время, то запуск аппарата к Марсу придётся сдвинуть на следующее баллистическое окно в 2022 году.
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