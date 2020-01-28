Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российско-европейский проект ExoMars по отправке летом 2020 года на Красную планету посадочной станции с марсоходом испытывает большие сложности, заявил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

"Конечно, большие трудности, осторожно говоря, с подготовкой этого космического аппарата (для ExoMars-2020 – ред.). Я надеюсь, что если решения будут необходимы, то они будут приняты как надо", - сказал он на Королевских чтениях по космонавтике, проходящих в Москве.

"Это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства. Очень сложная система кооперации. В общем-то, тут напланировали так, что, можно сказать, сами не рады, но, тем не менее, это колоссальный опыт совместной работы", - добавил учёный, институт которого разработал для посадочной станции и марсохода научные приборы.

Первоначально посадочную станцию с марсоходом планировалось запустить в 2018 году, но из-за технических проблем старт был отложен на 2020 год.