Китай готов делиться с ВОЗ любой информацией по новому коронавирусу

"В связи с нынешней вспышкой заболевания в Китае, мы рассчитываем продолжить положительное сотрудничество с ВОЗ, мы также готовы делиться с вами любой информацией и полученным опытом", - сказал китайский лидер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.

"Правительство Китая придаёт этому большое значение, потому что для нас нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье людей", - сказал председатель КНР.

Он добавил, что в связи с первостепенной важностью поиска решения этой серьезной проблемы, он лично участвует, планирует и руководит всеми усилиями, направленными на сдерживание и смягчение последствий этой вспышки.

"Как вы знаете, всего пару дней назад, в первый день китайского Нового года, постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел специальное совещание, посвящённое вопросам борьбы с распространением нового коронавируса. И это говорит о том, как серьёзно КПК относится к этой проблеме, насколько этот вопрос приоритетен", - подчеркнул он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.