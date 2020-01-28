Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T13:50+0300
https://ria.ru/20200128/1563966560.html
Китай готов делиться с ВОЗ любой информацией по новому коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156396/05/1563960567_77:0:2957:1620_1036x0_80_0_0_15c9b69704ea1e0a46034a0f20c1adc3.jpg
РИА Новости

Китай готов делиться с ВОЗ любой информацией по новому коронавирусу

13:50 28.01.2020
824
© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай готов делиться со Всемирной организацией здравоохранения любой информацией и опытом по вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
"В связи с нынешней вспышкой заболевания в Китае, мы рассчитываем продолжить положительное сотрудничество с ВОЗ, мы также готовы делиться с вами любой информацией и полученным опытом", - сказал китайский лидер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.
"Правительство Китая придаёт этому большое значение, потому что для нас нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье людей", - сказал председатель КНР.
Он добавил, что в связи с первостепенной важностью поиска решения этой серьезной проблемы, он лично участвует, планирует и руководит всеми усилиями, направленными на сдерживание и смягчение последствий этой вспышки.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
24 января, 08:00
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
"Как вы знаете, всего пару дней назад, в первый день китайского Нового года, постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел специальное совещание, посвящённое вопросам борьбы с распространением нового коронавируса. И это говорит о том, как серьёзно КПК относится к этой проблеме, насколько этот вопрос приоритетен", - подчеркнул он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
020200
Обсудить 0
Си ЦзиньпинВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Сотрудник Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
Госпитализированы два человека, вернувшиеся из Китая в Уфу
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
Эксперт поддержал ограничение турпотока из Китая на фоне коронавируса
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Врач объяснила резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае
Пассажиры в масках
Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Гонконге рассказали о борьбе с распространением коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
Росавиацию попросили приостановить авиасообщение с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Лента новостейМолния