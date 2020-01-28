Китай готов делиться с ВОЗ любой информацией по новому коронавирусу

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай готов делиться со Всемирной организацией здравоохранения любой информацией и опытом по вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
"В связи с нынешней вспышкой заболевания в Китае, мы рассчитываем продолжить положительное сотрудничество с ВОЗ, мы также готовы делиться с вами любой информацией и полученным опытом", - сказал китайский лидер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.
"Правительство Китая придаёт этому большое значение, потому что для нас нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье людей", - сказал председатель КНР.
Он добавил, что в связи с первостепенной важностью поиска решения этой серьезной проблемы, он лично участвует, планирует и руководит всеми усилиями, направленными на сдерживание и смягчение последствий этой вспышки.
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"Как вы знаете, всего пару дней назад, в первый день китайского Нового года, постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел специальное совещание, посвящённое вопросам борьбы с распространением нового коронавируса. И это говорит о том, как серьёзно КПК относится к этой проблеме, насколько этот вопрос приоритетен", - подчеркнул он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.