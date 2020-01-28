За два года в детсадах Камчатки появится тысяча новых мест

По ее данным, в городе Елизово расположенный на первом этаже нового многоэтажного доме детский сад "Веселинка" "получил" 58 новых мест. В рамках участия края в федеральном проекте по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях были выкуплены дополнительные помещения, в которых открылись группы, рассчитанные на детей до трех лет.

"Сегодня меняется демографическая ситуация. Поэтому было принято решение при возведении новых жилых домов планировать в них наличие ясельных групп, чтобы людям не приходилось возить детей в другой район. Такой опыт уже реализован в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. В ближайшее время будут построены еще несколько детских садов – как в формате нахождения в жилом доме, так и отдельно стоящего здания. По поручению губернатора в бюджет ежегодно закладываются средства на возведение детсадов, чтобы ликвидировать очередь в них", – отметил председатель правительства края, первый вице-губернатор Роман Василевский.