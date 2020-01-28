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Камчатский край
Камчатский край
2020-01-28T13:40+0300
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За два года в детсадах Камчатки появится тысяча новых мест
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РИА Новости

За два года в детсадах Камчатки появится тысяча новых мест

13:40 28.01.2020
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв — РИА Новости. В ближайшие два года в детских садах Камчатки будут созданы более тысячи новых мест. Два дошкольных учреждения построят в Петропавловске-Камчатском, еще два – в Елизово, по одному - в Вилючинске и в Усть-Камчатском районе, сообщает пресс- служба правительства Камчатского края.
По ее данным, в городе Елизово расположенный на первом этаже нового многоэтажного доме детский сад "Веселинка" "получил" 58 новых мест. В рамках участия края в федеральном проекте по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях были выкуплены дополнительные помещения, в которых открылись группы, рассчитанные на детей до трех лет.
На оборудование помещений из федерального, краевого и муниципального бюджетов были выделены почти 33 миллиона рублей.
"Сегодня меняется демографическая ситуация. Поэтому было принято решение при возведении новых жилых домов планировать в них наличие ясельных групп, чтобы людям не приходилось возить детей в другой район. Такой опыт уже реализован в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. В ближайшее время будут построены еще несколько детских садов – как в формате нахождения в жилом доме, так и отдельно стоящего здания. По поручению губернатора в бюджет ежегодно закладываются средства на возведение детсадов, чтобы ликвидировать очередь в них", – отметил председатель правительства края, первый вице-губернатор Роман Василевский.
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