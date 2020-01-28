В Кремле воздержались от комментариев по ближневосточной "сделке века"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать ближневосточную "сделку века" США: надо сначала ознакомиться с сутью, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем ничего говорить, пока мы не ознакомились с сутью", - сказал он журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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