Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
"Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, <…> оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он усомнился, что это мнение Зеленского совпадает с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами.
Песков отметил, что в Кремле эту позицию считают оскорбительной для "памяти наших дедов".
В целом двусторонние отношения между Россией и Украиной далеки от нормализации, несмотря на некую позитивную динамику в общении двух президентов, отметил представитель Кремля.
Зеленский накануне во время своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны.
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