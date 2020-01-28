Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

"Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, <…> оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.