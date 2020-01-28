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Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
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РИА Новости

Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

13:32 28.01.2020 (обновлено: 23:34 28.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.

"Президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, <…> оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он усомнился, что это мнение Зеленского совпадает с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами.
Песков отметил, что в Кремле эту позицию считают оскорбительной для "памяти наших дедов".
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В целом двусторонние отношения между Россией и Украиной далеки от нормализации, несмотря на некую позитивную динамику в общении двух президентов, отметил представитель Кремля.
Зеленский накануне во время своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что тут комментировать? Зеленский знает правду, не может её не знать. Но говорит - и будет говорить - то, что нужно его покровителям и "друзьям"- хозяевам. А им нужна Украина - антироссийский форпост. И поэтому им на руку нацификация страны. Она и происходит.
28 января, 13:46
АБАлександр Белый
443205011
Вот на что только украинцы идут из-за безвиза и возможности пошабашить за границей- память своих дедов втоптали в грязь!!! Зеленский тоже извалял своего деда в грязи!!!😡😡😡
28 января, 13:51
Alex Ander
37410816
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