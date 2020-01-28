Российский посол в Австрии рассказал о сотрудничестве Москвы и Вены

"В наших странах почти параллельно приступают к работе кабинеты министров в сильно обновленных составах. Перед нами, как мне представляется, стоит много схожих или по меньшей мере пересекающихся задач. И это открывает возможности для дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества", - заявил Любинский, выступая на 13-й Европейской газовой конференции в Вене.