Российский посол в Австрии рассказал о сотрудничестве Москвы и Вены

ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. У новых кабминов России и Австрии много пересекающихся задач, что открывает возможности для углубления двустороннего сотрудничества, заявил во вторник посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Новый кабмин Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем принял присягу 7 января.
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"В наших странах почти параллельно приступают к работе кабинеты министров в сильно обновленных составах. Перед нами, как мне представляется, стоит много схожих или по меньшей мере пересекающихся задач. И это открывает возможности для дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества", - заявил Любинский, выступая на 13-й Европейской газовой конференции в Вене.
Он отметил, что энергетический диалог и в дальнейшем будет играть заметную роль в развитии российско-австрийских экономических связей, которые обогащаются новыми современными формами и механизмами делового сотрудничества.