Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв - РИА Новости. Индия официально объявила, что готовится эвакуировать своих граждан из пострадавшей от нового коронавируса китайской провинции Хубэй.

"Мы начали процесс подготовки к эвакуации индийских граждан, затронутых вспышкой вируса nCorona-2019 в провинции Хубэй, Китай", - сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар в Twitter

Он отметил, что посольство Индии в Пекине разрабатывает возможные пути эвакуации индийских граждан и находится в контакте с властями Китая.

Ранее источник телекомпании India TV сообщил, что Национальная индийская авиакомпания Air India подготовила 423-местный самолет Boeing для эвакуации остающихся в китайском Ухане индийских граждан.

Собеседник телеканала отметил, что, по его данным, из Китая должны быть эвакуированы около 250 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.