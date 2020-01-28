Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, сделано в угоду "западным кураторам" Киева, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
"Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды. Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в этой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу.
"В год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов. Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках", - заключил Слуцкий.
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