Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T17:19+0300
https://ria.ru/20200128/1563964757.html
Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_2fb3e0cd729b82a435d68a271638486b.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

13:14 28.01.2020 (обновлено: 17:19 28.01.2020)
1384
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, сделано в угоду "западным кураторам" Киева, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
"Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды. Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом", - сказал Слуцкий журналистам.
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
27 января, 16:30
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
По его словам, подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в этой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу.
"В год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов. Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках", - заключил Слуцкий.
Шаг за шагом
Вчера, 17:15
Шаг за шагом
3810103
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЛеонид СлуцкийОсвенцимГосдума РФВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
В комитете Госдумы осудили слова Зеленского о Второй мировой
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая
Дмитрий Песков
В Кремле считают, что отношения Москвы и Киева далеки от нормализации
Встреча главного раввина России Берла Лазара с главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Иосефом в Московском еврейском общинном центре. 9 октября 2018
Главный раввин РФ: антисемитизм в России сейчас на самом низком уровне
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
Эксперт прокомментировал слова Зеленского об СССР
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой надеется, что в ПАСЕ покажут реальную ситуацию со СМИ в Европе
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Лавров рассказал о ходе отмежевания оппозиции от террористов в Сирии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
Лента новостейМолния