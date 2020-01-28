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Лавров рассказал о ходе отмежевания оппозиции от террористов в Сирии
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РИА Новости

Лавров рассказал о ходе отмежевания оппозиции от террористов в Сирии

13:14 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Турция договорились о налаживании более четкой работы по отмежеванию вооруженной оппозиции от террористов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По мере того, как боевики из Идлибской зоны уходят, влияние радикалов еще более усиливается. Поэтому мы вчера это обсуждали подробно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону. Мы договорились, что будет налажена все-таки более четкая работа по выполнению договоренностей об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической, которая готова участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН. Эти договоренности нужно выполнять", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг Ачуил.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Дамаск. Архивное фото
13 октября 2017, 05:22
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков ИГ*
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Сергей ЛавровТурцияСирияРоссияВ мире
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