Лавров рассказал о ходе отмежевания оппозиции от террористов в Сирии

"По мере того, как боевики из Идлибской зоны уходят, влияние радикалов еще более усиливается. Поэтому мы вчера это обсуждали подробно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону. Мы договорились, что будет налажена все-таки более четкая работа по выполнению договоренностей об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической, которая готова участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН. Эти договоренности нужно выполнять", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг Ачуил.