В комитете Госдумы осудили слова Зеленского о Второй мировой

Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, он избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

"То, что вчера заявил Зеленский о равной ответственности ... это чудовищное кощунство. Не думаю, что он будет рукопожатным теперь для кого-то, кому дорога память о Великой Победе", - заявил Никонов на круглом столе "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в свете Великой Победы" в рамках Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.