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В комитете Госдумы осудили слова Зеленского о Второй мировой
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РИА Новости

В комитете Госдумы осудили слова Зеленского о Второй мировой

13:12 28.01.2020 (обновлено: 17:18 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал кощунством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз является одним из виновников Второй Мировой войны.
Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, он избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.
"То, что вчера заявил Зеленский о равной ответственности ... это чудовищное кощунство. Не думаю, что он будет рукопожатным теперь для кого-то, кому дорога память о Великой Победе", - заявил Никонов на круглом столе "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в свете Великой Победы" в рамках Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.
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Госдума РФВладимир ЗеленскийВячеслав НиконовУкраинаОбщество
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