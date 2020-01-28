Толстой надеется, что в ПАСЕ покажут реальную ситуацию со СМИ в Европе

Ранее пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что Вышинский и Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ, которая проходит 27-31 января.

Толстой напомнил, что во вторник в ПАСЕ парламентарии обсудят доклад первого заместителя главы Комиссии по культуре, науке, образованию и СМИ Джорджа Фолкеса "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе". Он отметил, что при подготовке доклада он не общался с профессиональным сообществом и не был в России. Кроме того, подчеркнул парламентарий, доклад составлен на основании данных, "полученных от различных НПО, преследующих свои цели, и неподтвержденной информации из сомнительных источников".

"В связи с этим надеюсь, что на площадках ПАСЕ смогут высказать свою позицию главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, которые сегодня прибыли в Страсбург. Мы хотим донести до европейских коллег нашу позицию как относительно доклада Джорджа Фолкеса, так и по ситуации со свободой СМИ на Украине и в странах Прибалтики", - заявил Толстой РИА Новости.

Также он выразил надежду, что в Совете Европы смогут услышать правду о происходящем от непосредственных участников событий, от тех, кто на личном опыте столкнулся со "свободой слова" в Европе, "раз автор доклада не посчитал нужным серьезно и ответственно подойти к поставленной задаче".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.