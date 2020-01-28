В Приамурье разработали запасной сценарий по борьбе с коронавирусом

"Мы готовы развернуть госпиталь на 100 коек для взрослых в Благовещенской городской клинической больнице, а также 80 коек для детей и провизорный госпиталь на 111 коек для людей, имеющих симптомы и проходящих обследование в областной инфекционной больнице. На базе детской городской клинической больницы будут развернуты 280 коек для тех, кто контактировал с больными", - сообщила Жарновникова на открытом заседании правительства Амурской области.