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На Украине завели дело из-за использования символики СССР в ресторане
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РИА Новости

На Украине завели дело из-за использования символики СССР в ресторане

12:43 28.01.2020 (обновлено: 13:26 28.01.2020)
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© Фото размещено пользователем uholena на сайте ТрипАдвизорИнтерьер ресторана "Хрущевка" в городе Прилуки
Интерьер ресторана Хрущевка в городе Прилуки
© Фото размещено пользователем uholena на сайте ТрипАдвизор
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Управление Национальной полиции Украины по Черниговской области возбудило уголовное дело из-за советской символики и портретов коммунистических лидеров в одном из ресторанов города Прилуки. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Дело возбудили по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики". Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
На Украине с мая 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В списке, составленном Институтом национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом уже переименовали почти тысячу городов и более 50 тысяч улиц.
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