На Украине завели дело из-за использования символики СССР в ресторане

На Украине с мая 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В списке, составленном Институтом национальной памяти, значатся 520 исторических личностей, имена которых должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом уже переименовали почти тысячу городов и более 50 тысяч улиц.