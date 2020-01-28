СМИ: Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус

Вторая – граждане КНР, Сингапура и любых других стран, проживающие в Сингапуре и находящиеся в настоящее время в провинции Хубэй или посещавшие ее в течение последних 14 суток (они будут определены в карантин по прибытии в Сингапур). И третья – получившие сингапурские визы или разрешения на безвизовый въезд граждане КНР, чьи паспорта выданы в провинции Хубэй или посещавшие провинцию Хубэй в последние 14 суток, а также граждане всех других стран, посещавшие провинцию Хубэй в течение последних 14 суток. Для последней категории предусмотрен отказ во въезде в Сингапур даже с целью транзита, говорится в сообщении.