Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T13:31+0300
https://ria.ru/20200128/1563962563.html
СМИ: Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/67/1563406706_0:522:2713:2048_1036x0_80_0_0_451e823065f3a0dc86dfad24a3ab8a60.jpg
РИА Новости

СМИ: Сингапур ввел карантин для лиц с подозрением на коронавирус

12:34 28.01.2020 (обновлено: 13:31 28.01.2020)
561
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, залив Марина-Бэй
Сингапур, залив Марина-Бэй
© РИА Новости / Олеся Печенкина
БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Сингапур ввел принудительный карантин под страхом тюремного заключения для лиц, у которых подозревается заражение новым коронавирусом, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.
Медицинские власти Сингапура будут на свое усмотрение направлять в карантин в Центр инфекционных болезней страны лиц, у которых наиболее вероятно заражение, сообщает издание.
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Вчера, 12:25
Эксперт считает, что угрозы широкого распространения коронавируса нет
Выборка по первичным симптомам и теоретической высокой вероятности заражения будет производиться из трех категорий лиц. Первая – граждане КНР и Сингапура, недавно прибывшие из китайской провинции Хубэй, которая является центром распространения коронавируса (таких лиц в стране около 2 тысяч, половина из этого количества – граждане или резиденты Сингапура).
Вторая – граждане КНР, Сингапура и любых других стран, проживающие в Сингапуре и находящиеся в настоящее время в провинции Хубэй или посещавшие ее в течение последних 14 суток (они будут определены в карантин по прибытии в Сингапур). И третья – получившие сингапурские визы или разрешения на безвизовый въезд граждане КНР, чьи паспорта выданы в провинции Хубэй или посещавшие провинцию Хубэй в последние 14 суток, а также граждане всех других стран, посещавшие провинцию Хубэй в течение последних 14 суток. Для последней категории предусмотрен отказ во въезде в Сингапур даже с целью транзита, говорится в сообщении.
Также Сингапур прекращает выдачу виз и разрешений на въезд всех видов для граждан КНР с паспортами, выданными в провинции Хубэй, сообщает газета.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Во вторник министерство здравоохранения Сингапура объявило об обнаружении в стране еще двух случаев заражения коронавирусом, помимо пяти, обнаруженных раньше. Все зараженные – граждане КНР из провинции Хубэй, сообщает The Star со ссылкой на министерство. Все они находятся в карантине в Центре инфекционных болезней Сингапура.
300000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыСингапур (страна)КитайВ мире
Рекомендуем
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Эксперт считает, что угрозы широкого распространения коронавируса нет
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Гонконге рассказали о борьбе с распространением коронавируса
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин: в Москве достаточно лекарств и средств защиты от коронавируса
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Руководство ЕК обсудит меры по сдерживанию эпидемии коронавируса
Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине
ВОЗ и Китай готовы сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
Росавиацию попросили приостановить авиасообщение с Китаем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В охваченной коронавирусом провинции Хубэй находятся 158 россиян
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Глава ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая
Пассажиры в масках
Индия начала подготовку к эвакуации граждан из провинции Хубэй в Китае
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан
В Центральном госпитале города Ухань
СМИ: госпиталь в Пекине могут адаптировать для борьбы с коронавирусом
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния