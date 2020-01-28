В Петербурге сбор с зарубежных туристов планируется ввести с 2021 года

Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Туристический сбор с иностранных гостей планируется ввести в Санкт-Петербурге с 2021 года, сообщил губернатор Александр Беглов.

"По поводу туристического сбора работа должна быть продолжена, чтобы мы ее вскоре завершили и уже максимум с 2021 года получили такую возможность — собирать туристический сбор", — сказал он на заседании городского правительства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Беглова о введении сбора для иностранных туристов в городе в размере 100 рублей в сутки. Предполагается, что собранные средства будут направляться на реставрацию исторических зданий со сложными фасадами, а также на развитие туристической инфраструктуры.

Санкт-Петербург в 2018 году посетили 8,2 миллиона туристов, что на 9,3 процента превышает аналогичные показатели предыдущего года. из них 3,9 миллиона гостей приехали из-за рубежа. Прогнозировалось, что в 2019 году город на Неве могут посетить более девяти миллионов туристов.