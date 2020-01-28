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Туризм
2020-01-28T12:37+0300
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В Петербурге сбор с зарубежных туристов планируется ввести с 2021 года
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РИА Новости

В Петербурге сбор с зарубежных туристов планируется ввести с 2021 года

12:37 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Туристический сбор с иностранных гостей планируется ввести в Санкт-Петербурге с 2021 года, сообщил губернатор Александр Беглов.
"По поводу туристического сбора работа должна быть продолжена, чтобы мы ее вскоре завершили и уже максимум с 2021 года получили такую возможность — собирать туристический сбор", — сказал он на заседании городского правительства.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Беглова о введении сбора для иностранных туристов в городе в размере 100 рублей в сутки. Предполагается, что собранные средства будут направляться на реставрацию исторических зданий со сложными фасадами, а также на развитие туристической инфраструктуры.
Санкт-Петербург в 2018 году посетили 8,2 миллиона туристов, что на 9,3 процента превышает аналогичные показатели предыдущего года. из них 3,9 миллиона гостей приехали из-за рубежа. Прогнозировалось, что в 2019 году город на Неве могут посетить более девяти миллионов туристов.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2019 года введен режим электронной визы для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза.
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