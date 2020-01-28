Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T12:21+0300
https://ria.ru/20200128/1563961573.html
В Хорватии обнаружили тело второго пилота разбившегося вертолета
https://cdn25.img.ria.ru/images/155359/86/1553598691_0:202:1920:1282_1036x0_80_0_0_d87fc3baacb965a8c99a4e1e817f3305.jpg
РИА Новости

В Хорватии обнаружили тело второго пилота разбившегося вертолета

12:21 28.01.2020
262
© пресс-служба Генерального штаба армии ГрецииРазведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior
Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior
© пресс-служба Генерального штаба армии Греции
Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Тело второго погибшего члена экипажа упавшего в Хорватии вертолета ВВС обнаружено вместе с остатками машины, сообщило министерство обороны страны.
В понедельник в районе острова Зларин перед населенным пунктом Заблаче в Адриатическом море упал военный вертолет. Начальник хорватского генштаба генерал Мирко Шундов сообщил, что вертолет выполнял полет в паре с другим и вечером в понедельник должен был участвовать в учениях спецподразделений.
Крушение вертолета в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес
26 января, 22:33
В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
"Водолазы ВМФ Хорватии и спецподразделений с помощью подводного аппарата Remus во вторник утром около 8.10 (10.10 мск) нашли остатки вертолета Kiowa Warrior OH-58 D и тело второго пилота ВВС старшего лейтенанта Томислава Батурины в канале перед Заблачем", - говорится в сообщении.
Первым погибшим пилотом был майор Марин Кларин. Комиссия выясняет причины падения вертолета.
Скорая помощь в Афганистане
25 января, 13:15
В Афганистане ракета попала в военный вертолет
По данным ВВС, вертолет под номером 327 был произведен в 2011 году, его налет составлял 520 часов. Падение произошло с малой высоты над Зларинским каналом. Первого погибшего вертолетчика из воды достали рыбаки с ближайших судов, но реанимация не дала результатов. Поиски второго пилота продолжались весь день и ночь.
Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).
100210
Обсудить 0
ХорватияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горевший в Охотском море траулер затонул
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
В Саудовской Аравии одобрили открытие торгпредства России
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам
Российский военный десантный вертолет Ми-38Т
Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги
Владимир Зеленский
"Коммунисты России" просят завести уголовное дело против Зеленского
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой
Мигранты на границе Венгрии и Сербии. 16 сентября 2015
Группа мигрантов прорвалась через границу Сербии в Венгрию
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара принял отставку главы правительства
Крушение вертолета в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес
В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
В Красноармейском районе Краснодарского края 60-летний охранник на кладбище в станице Полтавской подозревается в убийстве знакомого
На Кубани кладбищенский охранник убил мужчину лопатой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния