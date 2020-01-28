В Хорватии обнаружили тело второго пилота разбившегося вертолета

БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Тело второго погибшего члена экипажа упавшего в Тело второго погибшего члена экипажа упавшего в Хорватии вертолета ВВС обнаружено вместе с остатками машины, сообщило министерство обороны страны.

В понедельник в районе острова Зларин перед населенным пунктом Заблаче в Адриатическом море упал военный вертолет. Начальник хорватского генштаба генерал Мирко Шундов сообщил, что вертолет выполнял полет в паре с другим и вечером в понедельник должен был участвовать в учениях спецподразделений.

"Водолазы ВМФ Хорватии и спецподразделений с помощью подводного аппарата Remus во вторник утром около 8.10 (10.10 мск) нашли остатки вертолета Kiowa Warrior OH-58 D и тело второго пилота ВВС старшего лейтенанта Томислава Батурины в канале перед Заблачем", - говорится в сообщении.

Первым погибшим пилотом был майор Марин Кларин. Комиссия выясняет причины падения вертолета.

По данным ВВС, вертолет под номером 327 был произведен в 2011 году, его налет составлял 520 часов. Падение произошло с малой высоты над Зларинским каналом. Первого погибшего вертолетчика из воды достали рыбаки с ближайших судов, но реанимация не дала результатов. Поиски второго пилота продолжались весь день и ночь.