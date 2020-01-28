Минпросвещения работает над увеличением выплат классным руководителям

Как сообщили в пресс-службе министерства, Кравцов встретился c преподавателями и учениками московской школы №170, где учился и начинал работать учителем математики. Это первая публичная встреча Кравцова на посту министра.

Он отметил, что многое делается, чтобы дети смогли получить качественное образование по всему курсу школьных предметов, но также важно, чтобы учителя получали достойную зарплату, росло уважение к учительскому труду.

"Классный руководитель - это большая ответственность: внеучебная работа, постоянное общение с учениками и родителями. Мы работаем над тем, чтобы увеличить выплаты классным руководителям, при этом важно сохранить все региональные выплаты. Это президентская программа", – цитирует пресс-служба Кравцова.

Он также посоветовал родителям "воспитать детей, которые смогут нести ответственность за себя, за других людей, за свою страну, которые не будут забывать своих родителей, учителей и друзей".