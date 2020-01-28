Минпросвещения работает над увеличением выплат классным руководителям

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ работает над увеличением выплат классным руководителям с учетом сохранения всех региональных выплат, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Как сообщили в пресс-службе министерства, Кравцов встретился c преподавателями и учениками московской школы №170, где учился и начинал работать учителем математики. Это первая публичная встреча Кравцова на посту министра.
Он отметил, что многое делается, чтобы дети смогли получить качественное образование по всему курсу школьных предметов, но также важно, чтобы учителя получали достойную зарплату, росло уважение к учительскому труду.
"Классный руководитель - это большая ответственность: внеучебная работа, постоянное общение с учениками и родителями. Мы работаем над тем, чтобы увеличить выплаты классным руководителям, при этом важно сохранить все региональные выплаты. Это президентская программа", – цитирует пресс-служба Кравцова.
Он также посоветовал родителям "воспитать детей, которые смогут нести ответственность за себя, за других людей, за свою страну, которые не будут забывать своих родителей, учителей и друзей".
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
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