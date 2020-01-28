Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса , сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.

Профилактические меры по борьбе с коронавирусом обсудили во вторник на открытом заседании правительства Амурской области.

"Отрабатываем техническое задание по приобретению дополнительного оборудования: двух тепловизоров и аппарата искусственной вентиляции легких, противовирусных препаратов, а также масок, перчаток и других средств защиты", - сказала Рябинина.

Уточненный комплексный план по профилактике коронавируса будет готов до 31 января, уточнила зампред.