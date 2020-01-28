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Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу
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РИА Новости

Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу

12:13 28.01.2020 (обновлено: 12:14 28.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры в масках. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
Профилактические меры по борьбе с коронавирусом обсудили во вторник на открытом заседании правительства Амурской области.
"Отрабатываем техническое задание по приобретению дополнительного оборудования: двух тепловизоров и аппарата искусственной вентиляции легких, противовирусных препаратов, а также масок, перчаток и других средств защиты", - сказала Рябинина.
Уточненный комплексный план по профилактике коронавируса будет готов до 31 января, уточнила зампред.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
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