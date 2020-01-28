Аксенов призвал депутатов противостоять попыткам Киева навредить Крыму

"Готовьтесь к каждому выезду, вы же сами видите, что работают не просто общественники, все по заданию госдепа. Они получают задачу, как навредить делегации из России, из российского Крыма, это у них там святое. Объединяем усилия и формируем каждый раз правдивую повестку. Все их аргументы уже известны и не стоят выеденного яйца", - сказал Аксенов на встрече с депутатами Госдумы РФ от крымского региона.