Аксенов призвал депутатов противостоять попыткам Киева навредить Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил депутатов Госдумы противостоять попыткам Украины навредить Крыму на международных площадках.
"Готовьтесь к каждому выезду, вы же сами видите, что работают не просто общественники, все по заданию госдепа. Они получают задачу, как навредить делегации из России, из российского Крыма, это у них там святое. Объединяем усилия и формируем каждый раз правдивую повестку. Все их аргументы уже известны и не стоят выеденного яйца", - сказал Аксенов на встрече с депутатами Госдумы РФ от крымского региона.
По его словам, украинские делегации на разных международных площадках ведут себя агрессивно, в том числе и физически мешая выступлениям представителей от Крыма.
"Так что каждый выезд – как рейд в тыл врага", - подчеркнул Аксенов.