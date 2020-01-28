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Аксенов призвал депутатов противостоять попыткам Киева навредить Крыму
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РИА Новости

Аксенов призвал депутатов противостоять попыткам Киева навредить Крыму

12:02 28.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил депутатов Госдумы противостоять попыткам Украины навредить Крыму на международных площадках.
"Готовьтесь к каждому выезду, вы же сами видите, что работают не просто общественники, все по заданию госдепа. Они получают задачу, как навредить делегации из России, из российского Крыма, это у них там святое. Объединяем усилия и формируем каждый раз правдивую повестку. Все их аргументы уже известны и не стоят выеденного яйца", - сказал Аксенов на встрече с депутатами Госдумы РФ от крымского региона.
По его словам, украинские делегации на разных международных площадках ведут себя агрессивно, в том числе и физически мешая выступлениям представителей от Крыма.
"Так что каждый выезд – как рейд в тыл врага", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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Сергей Аксенов (политик)Госдума РФКрымУкраинаПолитика
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