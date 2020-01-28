В Сирию за сутки вернулись около 600 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 587 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 209 человек (женщин – 63, детей – 107), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 378 человек (женщин – 113, детей – 193)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
По данным центра, медицинскими специалистами Минобороны РФ за минувшие сутки была оказана медицинская помощь 249 сирийским гражданам (в том числе 64 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,3 гектара территории, уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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