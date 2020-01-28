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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T11:42+0300
https://ria.ru/20200128/1563959522.html
В Сирию за сутки вернулись около 600 беженцев из Ливана и Иордании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись около 600 беженцев из Ливана и Иордании

11:42 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 600 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 587 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 209 человек (женщин – 63, детей – 107), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 378 человек (женщин – 113, детей – 193)", - говорится в сообщении.
Президент Сирии Башар Асад
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В места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
По данным центра, медицинскими специалистами Минобороны РФ за минувшие сутки была оказана медицинская помощь 249 сирийским гражданам (в том числе 64 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,3 гектара территории, уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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