В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"

Как сообщает пресс-служба парламента, Пыллуаас во вторник посетит военную базу Эмари под Таллином, где встретится с военнослужащими ВВС Польши, которые в начале этого года приступили к выполнению миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

"Эстония и Польша – хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям", – приводятся слова Пыллуааса в пресс-релизе в преддверии поездки.

По словам спикера, прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны являются этому примером. "Мы решительно осуждаем подобную деятельность. Все это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ", - цитирует Пыллуааса пресс-служба.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.