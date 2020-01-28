В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в нарушении международного права и попытках "переписать историю".
Как сообщает пресс-служба парламента, Пыллуаас во вторник посетит военную базу Эмари под Таллином, где встретится с военнослужащими ВВС Польши, которые в начале этого года приступили к выполнению миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
"Эстония и Польша – хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям", – приводятся слова Пыллуааса в пресс-релизе в преддверии поездки.
По словам спикера, прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны являются этому примером. "Мы решительно осуждаем подобную деятельность. Все это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ", - цитирует Пыллуааса пресс-служба.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".