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Сенатор прокомментировал слова Зеленского об СССР
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РИА Новости

Сенатор прокомментировал слова Зеленского об СССР

10:52 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов, архивное фото
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов, архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Считать СССР виновником Второй мировой войны может или политический безумец, или маховый фальсификатор, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

"От Зеленского это слышать вдвойне странно, его дед воевал в рядах Красной Армии. Поскольку я своего отца, который также воевал, не могу считать виновником Второй мировой войны, пусть ответственность с Гитлером делит исключительно дед Зеленского. А если серьёзно: есть решение Мюнхенского трибунала. Есть архивы и документы. Есть, наконец, свидетельства очевидцев. Не видеть этого может либо политический безумец, либо махровый фальсификатор", - сказал Морозов.

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По его мнению, Зеленский, допуская подобные заявления, пытается просто угодить западной пропаганде.

"Какая страна, такие и президенты. Такова её роль в современной мировой политике", - заключил сенатор.

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Вторая мировая война (1939-1945)Олег МорозовВладимир ЗеленскийУкраина
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