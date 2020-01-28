Сенатор прокомментировал слова Зеленского об СССР

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.