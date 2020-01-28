В Москве начался процесс по делу девочки, живущей в медцентре

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы решил не закрывать процесс по иску органов опеки об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) Пресненский суд Москвы решил не закрывать процесс по иску органов опеки об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя" , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ходатайство о закрытии процесса – так традиционно поступают по искам с несовершеннолетним детьми - заявил истец, сторона ответчика возражала и просила провести заседание в открытом режиме.

"Суд постановил отклонить ходатайство истца и продолжить заседание в открытом режиме", - огласила решение судья Наталья Коржавина.

Заседание началось с задержкой на 40 минут. На входе в зал образовалась давка. Представляющая ответчика адвокат Ольга Лукманова заявила ходатайство об отводе судьи, которая, по ее мнению, "приняла иск без его обоснования". Коржавина ходатайство отклонила.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте прошлого года из перинатального медицинского центра. В пресс-службе ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

В рамках иска ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет.

Адвокат матери Ольга Лукманова сообщала РИА Новости, что у родителей нет документов на руках о диагнозе, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. Ребенок по-прежнему остается в центре.