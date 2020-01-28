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В Москве начался процесс по делу девочки, живущей в медцентре
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РИА Новости

В Москве начался процесс по делу девочки, живущей в медцентре

10:47 28.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы решил не закрывать процесс по иску органов опеки об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство о закрытии процесса – так традиционно поступают по искам с несовершеннолетним детьми - заявил истец, сторона ответчика возражала и просила провести заседание в открытом режиме.
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"Суд постановил отклонить ходатайство истца и продолжить заседание в открытом режиме", - огласила решение судья Наталья Коржавина.
Заседание началось с задержкой на 40 минут. На входе в зал образовалась давка. Представляющая ответчика адвокат Ольга Лукманова заявила ходатайство об отводе судьи, которая, по ее мнению, "приняла иск без его обоснования". Коржавина ходатайство отклонила.
В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте прошлого года из перинатального медицинского центра. В пресс-службе ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
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В рамках иска ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет.
Адвокат матери Ольга Лукманова сообщала РИА Новости, что у родителей нет документов на руках о диагнозе, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. Ребенок по-прежнему остается в центре.
При этом в пресс-службе ПМЦ сообщили, что медицинские документы за весь период лечения девочки, находящейся в медцентре, были переданы матери через ее представителя в феврале 2019 года. Соответствующее подтверждение получения их в полном объеме от представителя матери имеется в медцентре.
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