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Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас
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РИА Новости

Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас

10:23 28.01.2020 (обновлено: 11:38 28.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ может пройти не в один день, хотя аргументов в пользу такого сценария мало, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Детали, касающиеся формы и порядка проведения голосования, в настоящее время прорабатываются. Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов дня голосования и его продолжительности", - сказал он.
Отвечая на вопрос, означают ли его слова об обсуждении продолжительности дня голосования, что оно может занять не один день, а несколько, Клишас ответил: "Может, если так решит рабочая группа, но аргументов "за" пока мало".
Сенатор подчеркнул, что участие в общероссийском голосовании является уникальной возможностью повлиять на изменение системы государственного управления. Уровень поддержки гражданами предложенных поправок укрепит необходимость дальнейших преобразований, сказал Клишас.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
24 января, 14:38
"Не формальность". Песков о голосовании по поправке в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Читайте полный текст интервью с Андреем Клишасом >>
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Андрей КлишасКонституция РФРоссияПолитика
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