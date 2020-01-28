Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ может пройти не в один день, хотя аргументов в пользу такого сценария мало, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Детали, касающиеся формы и порядка проведения голосования, в настоящее время прорабатываются. Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов дня голосования и его продолжительности", - сказал он.
Отвечая на вопрос, означают ли его слова об обсуждении продолжительности дня голосования, что оно может занять не один день, а несколько, Клишас ответил: "Может, если так решит рабочая группа, но аргументов "за" пока мало".
Сенатор подчеркнул, что участие в общероссийском голосовании является уникальной возможностью повлиять на изменение системы государственного управления. Уровень поддержки гражданами предложенных поправок укрепит необходимость дальнейших преобразований, сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.