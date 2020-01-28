Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" подписал первый экспортный контракт на поставку за границу многоцелевых вертолетов Ми-38Т, сообщил гендиректор компании Александр Михеев

При этом не уточняется, с какой именно страной заключена сделка и на сколько вертолетов.

"На мировой рынок в рекордные сроки успешно выведен новый продукт российского вертолетостроения, во многом уникальный в своем сегменте. Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих", — заявил Михеев.

Помимо уже законтрактованных машин, "Рособоронэкспорт", по словам гендиректора, "отрабатывает еще несколько заявок на их поставку иностранным партнерам".

Характеристики Ми-38Т

Ми-38Т предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 лежачих или до 30 сидячих пострадавших в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до пяти тонн в грузовой кабине или до пяти тонн — на внешней подвеске.

Как заявляет производитель, вертолет превосходит в своем классе все зарубежные аналоги по грузоподъемности, вместимости и дальности доставки десанта и груза.

Вертолет также приспособлен для проведения поисково-спасательных операций с подъемом людей и до 300 килограммов грузов на борт в режиме висения с земли или воды. Трап приспособлен для быстрой погрузки и выгрузки, в том числе закатки колесной и гусеничной техники.

Высокая максимальная скорость Ми-38Т (300 километров в час) снижает время реагирования при проведении десантных операций, операций по эвакуации личного состава и доставки грузов.