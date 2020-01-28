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Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т
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РИА Новости

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

10:22 28.01.2020 (обновлено: 15:39 28.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский военный десантный вертолет Ми-38Т
Российский военный десантный вертолет Ми-38Т
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский военный десантный вертолет Ми-38Т. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" подписал первый экспортный контракт на поставку за границу многоцелевых вертолетов Ми-38Т, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
При этом не уточняется, с какой именно страной заключена сделка и на сколько вертолетов.
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"На мировой рынок в рекордные сроки успешно выведен новый продукт российского вертолетостроения, во многом уникальный в своем сегменте. Ми-38Т создан полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих", — заявил Михеев.
Помимо уже законтрактованных машин, "Рособоронэкспорт", по словам гендиректора, "отрабатывает еще несколько заявок на их поставку иностранным партнерам".

Характеристики Ми-38Т

Ми-38Т предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 лежачих или до 30 сидячих пострадавших в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до пяти тонн в грузовой кабине или до пяти тонн — на внешней подвеске.
Российский военный десантный вертолёт Ми-38Т
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Как заявляет производитель, вертолет превосходит в своем классе все зарубежные аналоги по грузоподъемности, вместимости и дальности доставки десанта и груза.
Вертолет также приспособлен для проведения поисково-спасательных операций с подъемом людей и до 300 килограммов грузов на борт в режиме висения с земли или воды. Трап приспособлен для быстрой погрузки и выгрузки, в том числе закатки колесной и гусеничной техники.
Высокая максимальная скорость Ми-38Т (300 километров в час) снижает время реагирования при проведении десантных операций, операций по эвакуации личного состава и доставки грузов.
Вертолет может эксплуатироваться днем и ночью в простых и сложных физико-географических и метеоусловиях, при температурах наружного воздуха от –45ºС до +50ºС, включая тропический климат и высокогорье. Полеты могут производиться на высоте до 6300 метров.
Военно-транспортный вертолёт Ми-38Т
2 декабря 2019, 10:53
Военно-транспортный вертолёт Ми-38Т
24832028
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Александр МихеевРособоронэкспортБезопасность
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