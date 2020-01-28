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"Красное & Белое" проверит информацию об утечке данных клиентов
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РИА Новости

"Красное & Белое" проверит информацию об утечке данных клиентов

10:18 28.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
© РИА Новости / Илья Питалев
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
"Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", - сказали в компании.
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Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности "Красного & Белого".
Сеть "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В сентябре 2019 года Студенников, а также предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети алкогольных магазинов "Бристоль", закрыли сделку по объединению ритейлеров. Сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову - 49%.
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