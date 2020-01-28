"Красное & Белое" проверит информацию об утечке данных клиентов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
"Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", - сказали в компании.
29 декабря 2019, 21:07"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных с портала Госуслуг
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности "Красного & Белого".
Сеть "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В сентябре 2019 года Студенников, а также предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети алкогольных магазинов "Бристоль", закрыли сделку по объединению ритейлеров. Сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову - 49%.
15 декабря 2019, 01:06В России выявили новый канал утечки личных данных