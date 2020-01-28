В Нур-Султане задержаны или отменены более 30 рейсов из-за непогоды

НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Почти 20 рейсов задержаны и более 10 отменены в международном аэропорту столицы Казахстана из-за продолжающейся непогоды, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.
Ранее власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане, отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра.
"В связи со сложными метеоусловиями по состоянию на 11.00 (8.00 мск) 28 января в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задержаны 19 рейсов", - сообщил Ахметжанов, уточнив, что среди них рейсы на вылет в Новосибирск, Пекин, а также в другие города, и на прилет - из Омска, Пекина и ряда других городов.
По его данным, отменены 13 рейсов - шесть на вылет и семь на прилет.
27 января, 09:18В столице Казахстана из-за непогоды объявили режим ЧС