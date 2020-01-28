В Нур-Султане задержаны или отменены более 30 рейсов из-за непогоды

"В связи со сложными метеоусловиями по состоянию на 11.00 (8.00 мск) 28 января в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" задержаны 19 рейсов", - сообщил Ахметжанов, уточнив, что среди них рейсы на вылет в Новосибирск, Пекин, а также в другие города, и на прилет - из Омска, Пекина и ряда других городов.