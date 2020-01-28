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РИА Наука
2020-01-28T10:13+0300
https://ria.ru/20200128/1563953305.html
Глава экспедиции ВМФ уверен, что в Антарктиде будут совершены открытия
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РИА Новости

Глава экспедиции ВМФ уверен, что в Антарктиде будут совершены открытия

09:37 28.01.2020 (обновлено: 10:13 28.01.2020)
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© Depositphotos / AchimHBТаяние ледников Антарктиды
Таяние ледников Антарктиды
© Depositphotos / AchimHB
Таяние ледников Антарктиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ряд научных открытий будет совершен во время кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды, сообщил в интервью РИА Новости руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
"Уверен, что в Антарктике у экспедиции будут научные открытия, поскольку этот район практически не исследован. Наверняка обнаружим много характерных форм рельефа дна, которые не обозначены ни на одной карте", - заявил Осипов.
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Он также добавил, что в последний раз подобная экспедиция проводилась в 1982 году. Тогда отряд в составе океанографических исследовательских судов Военно-морского флота "Адмирал Владимирский" и "Фаддей Беллинсгаузен" отправился в воды Антарктиды по маршруту похода шлюпов "Мирный" и "Восток" с целью проведения комплексных океанографических исследований малоизученных районов Южного океана.
"Тогда в ходе проведенных исследований были получены новые данные о рельефе дна, температуре и солености морской воды, течениях. Открыто 178 подводных гор и возвышенностей, уточнено положение 13 островов в Южном океане. Впервые было определено положение Южного магнитного полюса, после перемещения его с континента в море Дюрвиля, что имело важное теоретическое и практическое значение", - сказал Осипов.
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РИА НаукаОлег ОсиповАнтарктидаРоссияВМФ РФ
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