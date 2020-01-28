Глава экспедиции ВМФ уверен, что в Антарктиде будут совершены открытия

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ряд научных открытий будет совершен во время кругосветной океанографической экспедиции Ряд научных открытий будет совершен во время кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России , посвященной 200-летию открытия Антарктиды , сообщил в интервью РИА Новости руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.

"Уверен, что в Антарктике у экспедиции будут научные открытия, поскольку этот район практически не исследован. Наверняка обнаружим много характерных форм рельефа дна, которые не обозначены ни на одной карте", - заявил Осипов.

Он также добавил, что в последний раз подобная экспедиция проводилась в 1982 году. Тогда отряд в составе океанографических исследовательских судов Военно-морского флота "Адмирал Владимирский" и "Фаддей Беллинсгаузен" отправился в воды Антарктиды по маршруту похода шлюпов "Мирный" и "Восток" с целью проведения комплексных океанографических исследований малоизученных районов Южного океана.