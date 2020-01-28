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Глава экспедиции ВМФ Олег Осипов: Антарктика еще полна загадок
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РИА Новости

Глава экспедиции ВМФ Олег Осипов: Антарктика еще полна загадок

10:00 28.01.2020 (обновлено: 10:05 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапитан первого ранга Олег Осипов на борту судна "Адмирал Владимирский"
Капитан первого ранга Олег Осипов на борту судна Адмирал Владимирский
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020 года, за это время планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Руководитель экспедиции ВМФ РФ капитан первого ранга Олег Осипов рассказал РИА Новости о задачах, целях и ходе экспедиции.
— Как возник замысел этой кругосветной экспедиции?
— К министру обороны Сергею Шойгу, как к президенту Русского географического общества, обратились родственники адмирала Ивана Крузенштерна, попросили содействия в организации мероприятий в честь 250-летия со дня рождения первого российского кругосветного путешественника. Кроме того, в этом году юбилей открытия Антарктиды. Тогда родилась идея провести кругосветное плавание на двух судах гидрографической службы, главной целью которого являются научно-исследовательские работы в районе Антарктиды. При заходе в различные порты по пути следования проводим памятные мероприятия, посвященные первому российскому кругосветному путешествию.
— Какие работы в Антарктиде будет проводить экспедиция?
— Основная задача — исследовать рельеф дна, ведь если посмотреть на карту района исследований в Антарктиде, здесь до сих пор множество белых пятен. Помимо этого, будем изучать гидрологический режим, в том числе соленость, температуру, скорость распространения звука в воде. Планируем изучать физику атмосферы — гидрометеорологические параметры явления, солнечную активность. Также выполним гравиметрическую съемку, эти данные позволяют правильно определять форму Земли. Также будем уточнять положение Южного магнитного полюса.
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Если позволят льды и подходы к берегу, уточним координаты береговой линии, речь идет о территории площадью более 40 тысяч квадратных километров. Информация, которая нанесена на современные карты, не в полной мере соответствует действительности. Последние работы проводились в далеких восьмидесятых, и прямо на карте есть примечания "недостаточная изученность". Это означает, что например, некоторые острова находятся в нескольких милях от мест, обозначенных на карте.
— Есть шанс, что экспедиция совершит научное открытие?
— Уверен, что в Антарктике у экспедиции будут научные открытия, поскольку этот район практически не исследован. Наверняка обнаружим много характерных форм рельефа дна, которые не обозначены ни на одной карте. Напомню, что в последний раз подобная экспедиция проводилась в 1982 году. Тогда экспедиционный отряд в составе океанографических исследовательских судов Военно-морского флота "Адмирал Владимирский" и "Фаддей Беллинсгаузен" отправился в воды Антарктиды по маршруту похода шлюпов "Мирный" и "Восток" с целью проведения комплексных океанографических исследований малоизученных районов Южного океана.
В ходе проведенных исследований были получены новые данные о рельефе дна, температуре и солености морской воды, течениях. Открыто 178 подводных гор и возвышенностей, уточнено положение 13 островов в Южном океане. Впервые было определено положение Южного магнитного полюса после перемещения его с континента в море Дюрвиля, что имело важное теоретическое и практическое значение.
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— Антарктика является зоной, свободной от оружия, от ядерных элементов, от разработки недр, возможно, что существующие позиции будут пересматриваться?
— В ближайшее время, вероятно не будет, существует Договор об Антарктике, в котором четко прописано, что континент не принадлежит какому-нибудь одному государству. Соглашение появилось после того, как на континент начали заявлять претензии Австралия, Аргентина, Великобритания, Чили и ряд других стран. Сейчас на всей территории объявлена свобода научно-исследовательской деятельности, обмена информацией и сотрудничества, и это устанавливает паритет. Сегодня для проведения научных исследований или для иных мирных целей в регионе могут находиться гражданские или даже военные специалисты. Ледники — это настоящая сокровищница для исследователей, поскольку там могут сохраниться нетронутые слои и организмы, которые жили миллиарды лет назад. Антарктика полна загадок, человечество здесь ждут большие открытия.
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