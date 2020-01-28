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Перед встречей глав МИД Китая и ВОЗ у журналистов измерили температуру
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РИА Новости

Перед встречей глав МИД Китая и ВОЗ у журналистов измерили температуру

09:21 28.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Китая Ван И и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса состоялась в Пекине во вторник, чтобы попасть на нее, все сотрудники СМИ должны были пройти медицинскую проверку.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай", досмотр журналистов здесь дело привычное, однако в связи со вспышкой коронавируса, охватившей всю страну, меры предосторожности были изменены - теперь проверяют не содержимое сумок, а наличие симптомов заболевания.
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Всех журналистов на входе в здание попросили обязательно продезинфицировать руки, написать в специальной таблице свое имя и название СМИ, после чего специальным прибором измерили температуру, которую также вписали в таблицу. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, недопущенных на мероприятие журналистов не оказалось.
Если кто-то нуждался в защитной маске, ее выдавали, но предупредили, что на встрече нужно будет снять.
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