Перед встречей глав МИД Китая и ВОЗ у журналистов измерили температуру

Всех журналистов на входе в здание попросили обязательно продезинфицировать руки, написать в специальной таблице свое имя и название СМИ, после чего специальным прибором измерили температуру, которую также вписали в таблицу. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, недопущенных на мероприятие журналистов не оказалось.