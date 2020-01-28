Перед встречей глав МИД Китая и ВОЗ у журналистов измерили температуру

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Китая Ван И и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса состоялась в Пекине во вторник, чтобы попасть на нее, все сотрудники СМИ должны были пройти медицинскую проверку.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай", досмотр журналистов здесь дело привычное, однако в связи со вспышкой коронавируса, охватившей всю страну, меры предосторожности были изменены - теперь проверяют не содержимое сумок, а наличие симптомов заболевания.
Всех журналистов на входе в здание попросили обязательно продезинфицировать руки, написать в специальной таблице свое имя и название СМИ, после чего специальным прибором измерили температуру, которую также вписали в таблицу. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, недопущенных на мероприятие журналистов не оказалось.
Если кто-то нуждался в защитной маске, ее выдавали, но предупредили, что на встрече нужно будет снять.