ВМФ проведет масштабные исследования Антарктиды

"Во время полугодовой кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Будет выполнена гравиметрическая съемка, что позволит правильно определять форму Земли, планируется уточнить положение южного магнитного полюса", - заявил Осипов.

"Если позволят льды и подходы к берегу, уточним координаты береговой линии, речь идет о территории площадью более 40 тысяч квадратных километров. Информация, которая нанесена на современные карты, не в полной мере соответствует действительности. Последние работы проводились в далеких восьмидесятых, и прямо на карте есть примечания - "недостаточная изученность". Это означает, что некоторые острова находятся в нескольких милях от мест, обозначенных на карте", - сказал Осипов.