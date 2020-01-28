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РИА Наука
2020-01-28T10:13+0300
https://ria.ru/20200128/1563952605.html
ВМФ проведет масштабные исследования Антарктиды
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РИА Новости

ВМФ проведет масштабные исследования Антарктиды

09:10 28.01.2020 (обновлено: 10:13 28.01.2020)
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© Фото : Игорь ОсочниковОкеанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" ВМФ РФ у побережья Антарктиды
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский ВМФ РФ у побережья Антарктиды
© Фото : Игорь Осочников
Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" ВМФ РФ у побережья Антарктиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Масштабные исследования Антарктиды пройдут во время кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия этого самого неизученного континента, сообщил в интервью РИА Новости руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
"Во время полугодовой кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Будет выполнена гравиметрическая съемка, что позволит правильно определять форму Земли, планируется уточнить положение южного магнитного полюса", - заявил Осипов.
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Руководитель экспедиции также добавил, что будет изучаться гидрологический режим, в том числе соленость, температура, скорость распространения звука в воде. Планируется изучать физику атмосферы Антарктики.
"Если позволят льды и подходы к берегу, уточним координаты береговой линии, речь идет о территории площадью более 40 тысяч квадратных километров. Информация, которая нанесена на современные карты, не в полной мере соответствует действительности. Последние работы проводились в далеких восьмидесятых, и прямо на карте есть примечания - "недостаточная изученность". Это означает, что некоторые острова находятся в нескольких милях от мест, обозначенных на карте", - сказал Осипов.
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