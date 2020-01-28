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Казахстан ужесточил требования при оформлении виз для граждан Китая
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РИА Новости

Казахстан ужесточил требования при оформлении виз для граждан Китая

08:57 28.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Астана-Байтерек в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстан ужесточил требования при оформлении виз для граждан КНР, где распространяется коронавирус, теперь они должны предоставлять справки о состоянии здоровья, сообщил первый замглавы казахстанского МИД Шахрат Нурышев.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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"Наше посольство в КНР, генеральное консульство сейчас усилили требования по оформлению виз для граждан КНР в части справок о состоянии здоровья", - сказал Нурышев на пресс-конференции.
Он также сообщил, что "было принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытию в аэропорт для граждан КНР".
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