Казахстан ужесточил требования при оформлении виз для граждан Китая

НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстан ужесточил требования при оформлении виз для граждан КНР, где распространяется коронавирус , теперь они должны предоставлять справки о состоянии здоровья, сообщил первый замглавы казахстанского МИД Шахрат Нурышев.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

"Наше посольство в КНР, генеральное консульство сейчас усилили требования по оформлению виз для граждан КНР в части справок о состоянии здоровья", - сказал Нурышев на пресс-конференции.