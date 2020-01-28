В Кузбассе у подростка изъяли пистолет и боеприпасы

КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости. Пистолет и боеприпасы изъяли транспортные полицейские у 17-летнего юноши в Пистолет и боеприпасы изъяли транспортные полицейские у 17-летнего юноши в Кемерово , ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали 17-летнего юношу, у которого изъяли пистолет ТТ и 10 патронов к нему", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что задержание произошло в ходе спецоперации, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Исследование показало, что пистолет и патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы.