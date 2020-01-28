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В Кузбассе у подростка изъяли пистолет и боеприпасы
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РИА Новости

В Кузбассе у подростка изъяли пистолет и боеприпасы

08:51 28.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости. Пистолет и боеприпасы изъяли транспортные полицейские у 17-летнего юноши в Кемерово, ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России задержали 17-летнего юношу, у которого изъяли пистолет ТТ и 10 патронов к нему", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что задержание произошло в ходе спецоперации, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Исследование показало, что пистолет и патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы.
"В отношении несовершеннолетнего… возбуждено уголовное дело… предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает… максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года", – уточняется в сообщении.
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МВД РФКемеровоРоссияПроисшествия
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