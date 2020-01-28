В Омске зафиксировали восьмикратное превышение этилбензола в воздухе

ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола было зафиксировано в Значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола было зафиксировано в Омске 24 и 25 января, сообщается во вторник на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечается, 24 января содержание этилбензола в воздухе в Советском округе Омска составило 5,5 ПДК, 25 января - 8,5 ПДК. "В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в эти дни был высокий", - добавили в управлении.

В Советском округе Омска находится промышленная зона, где расположено несколько крупных предприятий, жители городка Нефтяников часто жалуются на химический запах.