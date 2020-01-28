В Омске зафиксировали восьмикратное превышение этилбензола в воздухе

ОМСК, 28 янв - РИА Новости. Значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола было зафиксировано в Омске 24 и 25 января, сообщается во вторник на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как отмечается, 24 января содержание этилбензола в воздухе в Советском округе Омска составило 5,5 ПДК, 25 января - 8,5 ПДК. "В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в эти дни был высокий", - добавили в управлении.
В Советском округе Омска находится промышленная зона, где расположено несколько крупных предприятий, жители городка Нефтяников часто жалуются на химический запах.
Ранее подобное превышение концентрации вредных веществ в воздухе фиксировалось в Омске 7 и 8 января. Тогда в воздухе нашли превышение содержания этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота. Восьмикратное превышение содержания хлороводорода в воздухе Омска отмечалось 9 декабря 2019 года.
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