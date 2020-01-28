Казахстан попросил Китай об эвакуации студентов из Уханя

"Вчера в МИД КНР состоялся специальный брифинг для иностранных дипломатов, в ходе брифинга китайская сторона в целом рассказала о ситуации, которая сейчас складывается… Просили, чтобы по возможности (иностранные – ред.) граждане оставались по месту своего проживания (в местах распространения вируса – ред.), чтобы уменьшить передвижение. Но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос эвакуации граждан этих стран", - сказал он во вторник на брифинге.