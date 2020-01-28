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Казахстан попросил Китай об эвакуации студентов из Уханя
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РИА Новости

Казахстан попросил Китай об эвакуации студентов из Уханя

08:32 28.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев заявил, что Пекин готов рассмотреть возможность эвакуации иностранных граждан из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса, Нур-Султан направил соответствующую ноту.
"Вчера в МИД КНР состоялся специальный брифинг для иностранных дипломатов, в ходе брифинга китайская сторона в целом рассказала о ситуации, которая сейчас складывается… Просили, чтобы по возможности (иностранные – ред.) граждане оставались по месту своего проживания (в местах распространения вируса – ред.), чтобы уменьшить передвижение. Но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос эвакуации граждан этих стран", - сказал он во вторник на брифинге.
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В этой связи, отметил Нурышев, Нур-Султан направил официальную ноту китайской стороне о возможности эвакуации из Уханя 98 оставшихся там казахстанских студентов.
"Получение дипломатического разрешения находится на стадии согласования с китайской стороной", - заключил он.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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