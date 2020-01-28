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В Москве во вторник выпадет до пяти сантиметров снега
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РИА Новости

В Москве во вторник выпадет до пяти сантиметров снега

08:15 28.01.2020 (обновлено: 14:06 28.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве. 28 января 2020
Уборка снега в Москве. 28 января 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уборка снега в Москве. 28 января 2020
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода и умеренный снегопад ожидают москвичей во вторник, за день может выпасть до 4-5 сантиметров снега, температура воздуха в столице составит от минус одного до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее метеорологи прогнозировали в ночь на вторник самый сильный снегопад за зиму, по прогнозам за ночь в столице должно было выпасть от 4 до 8 сантиметров снега. Коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.
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По словам, Тишковца, за ночь выпало только около 2 миллиметров осадков. "За прошедшую ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снег начал идти поздно, поэтому ещё не намело", - сказал Тишковец.
Он отметил, что снег будет идти и в течение дня. "Будет облачно, временами снег, максимум до 4-5 сантиметров снежного покрова сверху того, что уже имеется. В столице минус один - минус три, в Подмосковье ноль - минус 5", - сказал Тишковец. По его словам, для нынешней зимы такой прирост снега можно назвать достижением.
Метеоролог заявил, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление остается ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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