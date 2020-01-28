Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки силой до 3 баллов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмособытие было зарегистрировано во вторник днём по местному времени.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 48,5 километра в 93 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель службы.
Он отметил, что в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.
По предварительным данным краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений при землетрясении нет. Спасатели обследуют здания.
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