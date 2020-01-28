Жители Петропавловска-Камчатского ощутили трехбалльное землетрясение

Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото

Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, жители Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки силой до 3 баллов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что сейсмособытие было зарегистрировано во вторник днём по местному времени.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 48,5 километра в 93 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель службы.

Он отметил, что в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.