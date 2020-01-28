Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
Международный пункт пропуска Хэйхэ закрыт в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля. В понедельник российские и китайские власти договорились вывезти автобусами российских туристов из Хэйхэ, в их числе и девушку с подозрением на острое воспаление аппендицита.
"На текущий момент, по предварительным данным, въехало 169 человек. Из них 163 россиянина и шесть граждан КНР с видом на жительство в РФ. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводятся в сообщении слова руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.
Все прибывшие из Китая прошли тепловизионный контроль, въезд из Хэйхэ продолжается.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности.