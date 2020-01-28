Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору

"На текущий момент, по предварительным данным, въехало 169 человек. Из них 163 россиянина и шесть граждан КНР с видом на жительство в РФ. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводятся в сообщении слова руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.