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В Тольятти загорелся ангар с резинотехническими изделиями
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РИА Новости

В Тольятти загорелся ангар с резинотехническими изделиями

07:49 28.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Ангар с резинотехническими изделиями загорелся в городе Тольятти Самарской области на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в Центральном районе Тольятти поступило в 7.32, горит ангар с резинотехническими изделиями.
"Площадь пожара составляет 450 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные работают по повышенному рангу, для тушения пожара привлечено 53 человека и 21 единица техники.
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