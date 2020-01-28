В Тольятти загорелся ангар с резинотехническими изделиями

САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Ангар с резинотехническими изделиями загорелся в городе Ангар с резинотехническими изделиями загорелся в городе Тольятти Самарской области на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Центральном районе Тольятти поступило в 7.32, горит ангар с резинотехническими изделиями.

"Площадь пожара составляет 450 квадратных метров, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.