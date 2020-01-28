Полеты в город Санья из Благовещенска приостановили из-за коронавируса

"Программа полетов по международному направлению Благовещенск-Санья-Благовещенск приостановлена авиакомпанией "Якутия" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Запланированный на 29 января рейс в Санью вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе", - говорится в сообщении.