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Полеты в город Санья из Благовещенска приостановили из-за коронавируса
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РИА Новости

Полеты в город Санья из Благовещенска приостановили из-за коронавируса

07:32 28.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. Авиарейсы в китайский город Санья (остров Хайнань) из Благовещенска временно приостановлены из-за коронавируса, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Программа полетов по международному направлению Благовещенск-Санья-Благовещенск приостановлена авиакомпанией "Якутия" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Запланированный на 29 января рейс в Санью вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе", - говорится в сообщении.
Все туристы, улетевшие отдыхать в Санью из Благовещенска, по данным министерства, вернутся домой 30 января. Уточняется, что до стабилизации обстановки в Китае "Якутия" отменила рейсы в Санью из Благовещенска на 5 и 12 февраля.
"При улучшении ситуации полеты будут продолжены", - уточняет министерство.
В международном пункте пропуска аэропорта Благовещенск усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, проведена внеплановая ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции международного терминала.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
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