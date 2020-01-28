РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

"Подготовить обращение к Минобороны России, госкорпорации "Роскосмос", МЧС России, Минкомсвязи России, Росгидромету, госкорпорации "Росатом" о целесообразности разработки и представления в установленном порядке, при участии организаций Минобрнауки России, других заинтересованных ведомств, РАН и предприятий промышленности, предложений по внесению в соответствующие программно-плановые документы изменений, необходимых для организации и проведения комплексных фундаментальных и поисковых научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по различным научно-техническим аспектам техногенной засоренности околоземного космического пространства, безопасности космических операций и обеспечению долгосрочной устойчивой космической деятельности в целом, включая, среди прочего, работы по мониторингу космических объектов с ядерными источниками энергии и их составных частей в контексте анализа техногенной засоренности околоземного космического пространства и прогнозирования возможных рисков неуправляемого возвращения таких объектов в атмосферу", - говорится в документе.