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РИА Наука
2020-01-28T07:13+0300
https://ria.ru/20200128/1563950745.html
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

07:13 28.01.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
"Подготовить обращение к Минобороны России, госкорпорации "Роскосмос", МЧС России, Минкомсвязи России, Росгидромету, госкорпорации "Росатом" о целесообразности разработки и представления в установленном порядке, при участии организаций Минобрнауки России, других заинтересованных ведомств, РАН и предприятий промышленности, предложений по внесению в соответствующие программно-плановые документы изменений, необходимых для организации и проведения комплексных фундаментальных и поисковых научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по различным научно-техническим аспектам техногенной засоренности околоземного космического пространства, безопасности космических операций и обеспечению долгосрочной устойчивой космической деятельности в целом, включая, среди прочего, работы по мониторингу космических объектов с ядерными источниками энергии и их составных частей в контексте анализа техногенной засоренности околоземного космического пространства и прогнозирования возможных рисков неуправляемого возвращения таких объектов в атмосферу", - говорится в документе.
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В прошлом году представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Сергей Мещеряков заявил об опасности старых советских спутников с ядерными реакторами для других космических объектов. По его словам, облако из калий-натриевых капель, выброшенных из ядерных реакторов, создает высокую опасность для работающих космических аппаратов на высоте около 1000 километров. Реакторы будут испаряться около 800 лет. Натрий-калиевый сплав использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках "Бук" на советских спутниках радиолокационной разведки "УС-А".
В июле стало известно, что Мещеряков арестован. Что именно следствие вменяет Мещерякову, не уточняется из-за секретности.
С 1970 по 1988 годы СССР запустил 31 космический аппарат с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В СССР было разработано четыре типа ядерных энергоустановок - "Ромашка", "Бук", "Топаз" (оба применялись в космосе) и "Енисей". В США по программе SNAP были разработаны реакторные энергоустановки SNAP-10A, SNAP-2, SNAP-8. Наиболее известным происшествием с космическими аппаратами, на которых был установлен ядерный реактор, является падение спутника "Космос-954" в январе 1978 года на территории Канады.
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