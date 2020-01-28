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Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
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РИА Новости

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

06:50 28.01.2020 (обновлено: 09:03 28.01.2020)
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© AP Photo / ThepaperВоенные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
© AP Photo / Thepaper
ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса. Ранее сообщалось, что там остаются 140 россиян.
КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев, при этом готова оказывать "максимальную адресную поддержку". Всем рекомендовано оставаться на местах и неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания.
В дипмиссии призвали граждан России с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие, пообещали оповещать их при появлении новой важной информации, а также попросили предоставить в консульство свои контактные данные.
В свою очередь, местные власти заявили, что гарантируют стабильное снабжение жителей продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами.
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Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
По последним данным, общее число заболевших достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.
Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
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Популярные комментарии
Я им сочувствую, но карантин есть карантин. Если всех вывозить из очага эпидемии, это будет искусственное распространение инфекции по миру. В условиях карантина не должно быть исключений ни для кого.
28 января, 07:23
Сергей Шмель
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