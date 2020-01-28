Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй

© AP Photo / Thepaper Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Посольство Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй , которая является очагом вспышки коронавируса . Ранее сообщалось, что там остаются 140 россиян.

КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев, при этом готова оказывать "максимальную адресную поддержку". Всем рекомендовано оставаться на местах и неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания.

В дипмиссии призвали граждан России с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие, пообещали оповещать их при появлении новой важной информации, а также попросили предоставить в консульство свои контактные данные.

В свою очередь, местные власти заявили, что гарантируют стабильное снабжение жителей продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

По последним данным, общее число заболевших достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.

Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.