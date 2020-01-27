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В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
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РИА Новости

В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян

08:59 27.01.2020 (обновлено: 11:34 27.01.2020)
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© AFP 2019 / Hector Retamal Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
© AFP 2019 / Hector Retamal
ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. На территории китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV, находятся 140 россиян, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России Георгий Егоров.

"Это те, кто сами вышли на связь по специально открытому нами каналу, написали нам на электронную почту, 75 из них — студенты. <...> Мы решаем все текущие вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане, в ручном режиме, в частности, если не хватает масок, мы просим китайскую сторону, чтобы их выдали дополнительно. Но и в целом через них отслеживаем ситуацию, как на месте все происходит, как обстоит ситуация с едой, водой в условиях закрытия города", — добавил собеседник агентства.

Егоров подчеркнул, что среди российских граждан в Хубэе нет заболевших новым типом коронавируса или же тех, кто находится в группе риска.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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24 января, 14:54
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
Число умерших достигло 80 человек, заболевших уже 2744. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.
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Вчера, 03:19
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