В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян

"Это те, кто сами вышли на связь по специально открытому нами каналу, написали нам на электронную почту, 75 из них — студенты. <...> Мы решаем все текущие вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане, в ручном режиме, в частности, если не хватает масок, мы просим китайскую сторону, чтобы их выдали дополнительно. Но и в целом через них отслеживаем ситуацию, как на месте все происходит, как обстоит ситуация с едой, водой в условиях закрытия города", — добавил собеседник агентства.