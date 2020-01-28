Сбербанк выяснил, какие компании чаще всего страхуют своих сотрудников

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компании из сфер торговли, сельского хозяйства и строительства активнее других заключают договоры коллективного страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней, сказано в исследовании дочерней компании Сбербанка " Компании из сфер торговли, сельского хозяйства и строительства активнее других заключают договоры коллективного страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней, сказано в исследовании дочерней компании Сбербанка " Сбербанк страхование жизни " (есть в распоряжении РИА Новости).

"Основная доля корпоративных договоров оформляется в торговле: 26% от общего количества заключенных договоров приходится на оптовый сегмент, еще 11% — на предприятия розничной торговли", - подсчитали аналитики.

Второе место делят между собой компании из сферы сельского хозяйства и строительства, на их долю приходится по 10% от общего количества договоров. Тройку лидеров по страхованию своих сотрудников замыкают компании, работающие в транспортной сфере (7%). Далее расположились предприятия из сферы пищевой промышленности (5%), а также компании, оказывающие посреднические, риелторские и рекрутинговые услуги (4%).

Активнее других своих сотрудников страхуют предприятия, зарегистрированные в Москве и Московской области (18% от общего количества договоров), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%) и Нижегородской области (6%).

Наиболее часто организации в 2019 году страховали своих сотрудников на один год, этот период страхования предприятия выбирали в 96% случаев.