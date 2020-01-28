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Сбербанк выяснил, какие компании чаще всего страхуют своих сотрудников
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РИА Новости

Сбербанк выяснил, какие компании чаще всего страхуют своих сотрудников

03:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компании из сфер торговли, сельского хозяйства и строительства активнее других заключают договоры коллективного страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней, сказано в исследовании дочерней компании Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" (есть в распоряжении РИА Новости).
"Основная доля корпоративных договоров оформляется в торговле: 26% от общего количества заключенных договоров приходится на оптовый сегмент, еще 11% — на предприятия розничной торговли", - подсчитали аналитики.
Второе место делят между собой компании из сферы сельского хозяйства и строительства, на их долю приходится по 10% от общего количества договоров. Тройку лидеров по страхованию своих сотрудников замыкают компании, работающие в транспортной сфере (7%). Далее расположились предприятия из сферы пищевой промышленности (5%), а также компании, оказывающие посреднические, риелторские и рекрутинговые услуги (4%).
Активнее других своих сотрудников страхуют предприятия, зарегистрированные в Москве и Московской области (18% от общего количества договоров), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%) и Нижегородской области (6%).
Наиболее часто организации в 2019 году страховали своих сотрудников на один год, этот период страхования предприятия выбирали в 96% случаев.
"Сбербанк страхование жизни" в прошлом году увеличила число договоров коллективного страхования сотрудников от несчастных случаев на 25%, до более 2100 договоров. Количество застрахованных лиц достигло 170 тысяч человек, показав рост по сравнению с прошлым годом на 50%.
Центральный банк России
22 октября 2019, 14:25
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СК "Сбербанк страхование жизни"Сбербанк РоссииОбщество
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