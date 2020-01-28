ВЦИОМ: большинство россиян не считают високосный год несчастливым

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти две трети россиян (64%) не верят в приметы о том, что високосный год несчастливый, свидетельствуют результаты опроса Почти две трети россиян (64%) не верят в приметы о том, что високосный год несчастливый, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, большинство россиян (78%) знают, что 2020 год - високосный, 9% думают, что он обычный, а 13% затруднились ответить. Также для 24% граждан високосный год ничего означает, для 21% - это лишний день, для 10% - трудный год, для 8% - 29 дней в феврале, для 7% - несчастливый год, еще 24% затруднились ответить.

Отмечается, что почти две трети россиян (64%) не верят в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями, неприятностями, а 33% в это верят, еще 3% затруднились ответить. При этом 70% опрошенных слышали о такой примете, а 29% о ней знают.

Как указано в опросе, 35% россиян знают приметы, связанные с високосным годом, среди которых они чаще всего указывали, что год будет тяжелый (10%), несчастливый (9%), а также, что с ним связаны повышенная смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%), что заключенные в этот год браки будут несчастливыми (3%) и что нежелательно начинать ремонт или строительство в високосный год (2%).