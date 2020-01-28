РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российская академия наук планирует предложить МИД России, Минобороны и Роскосмосу сделать открытым для пользователей со всего мира российский каталог спутников, за полетом и состоянием которых следят отечественные средства контроля космического пространства, говорится в решении совместного заседания Совета РАН по космосу и МИД России, подписанном президентом академии Александром Сергеевым (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

"Создание в безотлагательном порядке на базе информационных возможностей Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве госкорпорации "Роскосмос" и ввод в эксплуатацию в 2020 году российского открытого информационного сервиса по объектам и событиям в околоземном космическом пространстве", - говорится в документе.

С этой целью в РАН планируют подготовить соответствующие обращения в МИД, Минобороны и Роскосмос. В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что поддерживают принятое на заседании Совета РАН по космосу и МИД России решение.

Данным решением предлагается сделать открытой информацию об орбитах космических объектов, запусках и сближениях космических аппаратов, сходе спутников с орбиты, авариях, разрушениях космических объектов и иных событиях. Предоставлять информацию российским и зарубежным потребителям предлагается через СМИ и на специализированных сайтах. Открытие доступа к этим данным, говорится в документе РАН, необходимо "в целях обеспечения безопасности космических операций".

В перспективе предлагается создать отдельную структуру – Национальный ситуационный центр анализа обстановки в космическом пространстве, который должен заняться сбором информации об объектах в космическом пространстве, оценкой рисков, связанных с событиями и объектами в космосе, доведением результатов своей работы до различных звеньев управления государством, публикацией информации в СМИ.

В настоящее время каталог космических объектов, которые ведут российские военные и отдельно гражданские специалисты из головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, являются закрытыми. В то же время в открытом доступе публикуется предоставляемая США информация. На сайте space-track.org подразделения американского космического командования в оперативном и открытом режиме (после прохождения регистрации) публикуются данные практически обо всех спутниках, параметрах их орбиты и событиях с ними (запуск, ЧП с образованием обломков, сход с орбиты). На сайте отсутствуют данные только об американских военных аппаратах. В настоящее время в каталоге насчитываются данные о 45 тысячах объектов, запущенных в космос с момента полета первого спутника.

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш. Система напрямую взаимодействует с другим подразделением этого института - российским Центром управления полетами. Основная задача системы – выявление опасных сближений космических аппаратов с космическим мусором, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты. Эти данные передаются Центру управления полетами и центрам управления полетами конкретных предприятий.