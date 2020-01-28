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РИА Наука
2020-01-28T04:49+0300
https://ria.ru/20200128/1563949410.html
РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников

03:07 28.01.2020 (обновлено: 04:49 28.01.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Российская академия наук планирует предложить МИД России, Минобороны и Роскосмосу сделать открытым для пользователей со всего мира российский каталог спутников, за полетом и состоянием которых следят отечественные средства контроля космического пространства, говорится в решении совместного заседания Совета РАН по космосу и МИД России, подписанном президентом академии Александром Сергеевым (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
"Создание в безотлагательном порядке на базе информационных возможностей Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве госкорпорации "Роскосмос" и ввод в эксплуатацию в 2020 году российского открытого информационного сервиса по объектам и событиям в околоземном космическом пространстве", - говорится в документе.
С этой целью в РАН планируют подготовить соответствующие обращения в МИД, Минобороны и Роскосмос. В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что поддерживают принятое на заседании Совета РАН по космосу и МИД России решение.
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Данным решением предлагается сделать открытой информацию об орбитах космических объектов, запусках и сближениях космических аппаратов, сходе спутников с орбиты, авариях, разрушениях космических объектов и иных событиях. Предоставлять информацию российским и зарубежным потребителям предлагается через СМИ и на специализированных сайтах. Открытие доступа к этим данным, говорится в документе РАН, необходимо "в целях обеспечения безопасности космических операций".
В перспективе предлагается создать отдельную структуру – Национальный ситуационный центр анализа обстановки в космическом пространстве, который должен заняться сбором информации об объектах в космическом пространстве, оценкой рисков, связанных с событиями и объектами в космосе, доведением результатов своей работы до различных звеньев управления государством, публикацией информации в СМИ.
В настоящее время каталог космических объектов, которые ведут российские военные и отдельно гражданские специалисты из головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, являются закрытыми. В то же время в открытом доступе публикуется предоставляемая США информация. На сайте space-track.org подразделения американского космического командования в оперативном и открытом режиме (после прохождения регистрации) публикуются данные практически обо всех спутниках, параметрах их орбиты и событиях с ними (запуск, ЧП с образованием обломков, сход с орбиты). На сайте отсутствуют данные только об американских военных аппаратах. В настоящее время в каталоге насчитываются данные о 45 тысячах объектов, запущенных в космос с момента полета первого спутника.
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Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш. Система напрямую взаимодействует с другим подразделением этого института - российским Центром управления полетами. Основная задача системы – выявление опасных сближений космических аппаратов с космическим мусором, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты. Эти данные передаются Центру управления полетами и центрам управления полетами конкретных предприятий.
Самая крупная база спутников и иных космических объектов в России собрана в Главном каталоге космических объектов Системы контроля космического пространства, который ведется Минобороны. Как ранее сообщалось, он насчитывает свыше 18 тысяч космических объектов. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 до 50 тысяч километров. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосРоссия
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