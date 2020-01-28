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В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
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РИА Новости

В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

02:14 28.01.2020 (обновлено: 04:47 28.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКремлевская набережная во время снегопада в Москве
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее метеорологи прогнозировали ночью в столице от 4 до 8 сантиметров снега. Коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.
Погода в Москве этой зимой бьет многолетние рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. По расчетам синоптиков, до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет.
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