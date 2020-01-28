В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Ранее метеорологи прогнозировали ночью в столице от 4 до 8 сантиметров снега. Коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.

Погода в Москве этой зимой бьет многолетние рекорды. Так, 21 января был побит рекорд тепла 63-летней давности, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. По расчетам синоптиков, до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет.