Медики в Перу исследуют четыре возможных случая коронавируса из Китая

МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Перу Элизабет Иностроса сообщила, что власти исследуют четыре возможных случая заболевания коронавирусом на территории страны, трое китайцев и гражданин Перу находятся в изоляции под наблюдением медиков.
"У этих граждан наблюдаются легкие респираторные инфекции, как происходит при заболевании коронавирусом", - сказала Иностроса, слова чиновницы приводит перуанское новостное агентство Andina.
По информации властей, коронавирус заподозрили у троих китайских граждан, которые были в разное время в Ухане, и их перуанского переводчика. При появлении простудных симптомов всех четверых поместили в столичную больницу скорой помощи Касимиро Уллоа, однако позднее перевели в больницу Дос-де-Майо.
Министр Иностроса призвала граждан сохранять спокойствие, поскольку угрозы эпидемии в Перу нет.
"Мы принимаем меры предосторожности, чтобы исключить присутствие инфекции, учитывая, что эти трое граждан (ранее) находились в китайском городе Ухань", - добавила Иностроса.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 человек скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.