Медики в Перу исследуют четыре возможных случая коронавируса из Китая

По информации властей, коронавирус заподозрили у троих китайских граждан, которые были в разное время в Ухане, и их перуанского переводчика. При появлении простудных симптомов всех четверых поместили в столичную больницу скорой помощи Касимиро Уллоа, однако позднее перевели в больницу Дос-де-Майо.