NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна

Как сообщает газета, два месяца назад принц Эндрю выступил с публичным заявлением о том, что готов помочь сотрудникам правоохранительных органов США в их расследовании обвинений Эпштейна в торговле людьми. Несмотря на это, когда прокуроры и агенты ФБР связались с адвокатами Эндрю, чтобы пригласить принца на дачу показаний, он не пошел им навстречу.

"На сегодняшний день принц Эндрю обеспечил нулевое сотрудничество", - заявил федеральный прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман.

В августе 2019 года принц Эндрю заявил, что не знал о преступлениях своего знакомого, американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна. Он признался, что познакомился с Эпштейном в 1999 году и затем "нечасто с ним встречался". При этом герцог Йоркский заявил, что знал о том, что останавливался в нескольких домах, принадлежащих миллиардеру. В 2015 году Эндрю уже отрицал причастность к преступлениям Эпштейна и то, что имел связь с несовершеннолетней.