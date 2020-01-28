NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Герцог Йоркский Эндрю не стал сотрудничать с прокурорами США и ФБР по делу своего знакомого, американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники.
Как сообщает газета, два месяца назад принц Эндрю выступил с публичным заявлением о том, что готов помочь сотрудникам правоохранительных органов США в их расследовании обвинений Эпштейна в торговле людьми. Несмотря на это, когда прокуроры и агенты ФБР связались с адвокатами Эндрю, чтобы пригласить принца на дачу показаний, он не пошел им навстречу.
"На сегодняшний день принц Эндрю обеспечил нулевое сотрудничество", - заявил федеральный прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман.
В августе 2019 года принц Эндрю заявил, что не знал о преступлениях своего знакомого, американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна. Он признался, что познакомился с Эпштейном в 1999 году и затем "нечасто с ним встречался". При этом герцог Йоркский заявил, что знал о том, что останавливался в нескольких домах, принадлежащих миллиардеру. В 2015 году Эндрю уже отрицал причастность к преступлениям Эпштейна и то, что имел связь с несовершеннолетней.
Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.
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